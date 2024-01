BlackBerry Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Blackberry-Aktie wird aus technischer Sicht als "Schlecht" eingestuft. Der Kurs von 4,58 CAD liegt aktuell -10,02 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) und -23,92 Prozent unter dem GD200 der vergangenen 200 Tage. Das Sentiment in den sozialen Medien war in letzter Zeit positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Aktie war auch Gegenstand erhöhter Diskussionen, was auf ein gesteigertes Anlegerinteresse hinweist und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die langfristige Analysteneinschätzung fällt neutral aus, und das Kursziel der Analysten liegt bei 4 CAD, was auf eine mögliche negative Performance von -12,66 Prozent hindeutet. In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Blackberry eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des aktuellen Verhältnisses von Dividende zu Aktienkurs im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Software". Insgesamt wird die Aktie somit von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.