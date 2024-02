BlackBerry Aktie: In Lauerstellung

Die Aktie von Blackberry bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Softwarebranche einen geringeren Ertrag von 21,92 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Blackberry liegt bei 90,77, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 69, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Bewertung "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch zu einem Überhang von Verkaufssignalen geführt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die Aktie von Blackberry wurde auch hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, wodurch eine "Gut"-Bewertung erzeugt wird. Die Rate der Stimmungsänderung für Blackberry weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Blackberry bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".