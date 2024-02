BlackBerry Aktie: Knallt es bald?

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung und Diskussion über Blackberry in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 21,91 %, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Laut langfristiger Analysteneinschätzung wird die Blackberry-Aktie neutral bewertet. Es liegen 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen vor, und es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 4 CAD, was eine positive Performance von 8,11 % bedeuten würde, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Blackberry von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, und es wurden hauptsächlich negative Themen angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung als "Schlecht" eingestuft, und es wurden insgesamt 7 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Schlecht"-Einstufung.