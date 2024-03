BlackBerry Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Aktienkurs von Blackberry weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von -31,51 Prozent auf, was mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite von -5,1 Prozent verzeichnet, liegt Blackberry mit einer Rendite von -31,51 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Blackberry derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,78 Prozent. Diese Differenz führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Software"-Branche.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger ebenfalls vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Blackberry unterhalten. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung durch die Redaktion. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, konkret 8 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Blackberry liegt bei 27,16, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 37, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.