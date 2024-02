BlackBerry Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Blackberry als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Blackberry-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 28,21, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 67,37, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 21,92 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass die Blackberry-Aktie sowohl für den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 5,79 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 3,78 CAD liegt, was einer Abweichung von -34,72 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 4,58 CAD liegt über dem letzten Schlusskurs von 3,78 CAD, was einer Abweichung von -17,47 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Blackberry-Aktie daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Analysten bewerten die Blackberry-Aktie aktuell als "Neutral", mit 0 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auch für den letzten Monat ergaben qualifizierte Analysen 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen, was einer Gesamteinschätzung "Neutral" entspricht. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 3,42 CAD zeigt ein Abwärtspotential von -9,61 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Blackberry-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.