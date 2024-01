BlackBerry Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Relative Strength Index (RSI) von Blackberry liegt bei 73,48 und zeigt somit an, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Daher wird die Situation als "Schlecht" bewertet. Dieser Index indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 77, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Schlecht" nach sich zieht. Insgesamt wird daher die Einstufung für diese Kategorie als "Schlecht" vergeben.

In den letzten Wochen konnte bei Blackberry keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion feststellbar, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Letztendlich erhält Blackberry für diese Kategorie daher ein Gesamturteil von "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Blackberry im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,31 Prozent erzielt, was 9,39 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt -0,55 Prozent, und Blackberry liegt aktuell 6,76 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Blackberry liegt derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 21,92 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Software"-Branche beträgt -21. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Blackberry-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.