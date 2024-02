BlackBerry Aktie: Immer langsam!

Die Langfrist-Analysteneinschätzung für die Blackberry-Aktie ist neutral. Bisher wurden 0 positive, 3 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben. Für den letzten Monat ergaben die Analysen 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen, was ebenfalls zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 3,42 CAD, was einer erwarteten Performance von -5,88 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Blackberry-Aktie derzeit als schlecht eingestuft wird. Der GD200 beträgt 5,75 CAD, während der aktuelle Kurs bei 3,63 CAD liegt, was einer Abweichung von -36,87 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 4,45 CAD weist eine Abweichung von -18,43 Prozent auf. Insgesamt wird die Aktie daher technisch betrachtet als schlecht bewertet.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht eine insgesamt positive Stimmung bezüglich der Blackberry-Aktie. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab überwiegend positive Themen in den Diskussionen, was zu einer positiven Gesamteinschätzung führt.

Im Branchenvergleich hat die Blackberry-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -24,6 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Software-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum Informationstechnologie-Sektor liegt die Performance mit -31,51 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.