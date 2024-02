BlackBerry Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die technische Analyse zeigt, dass die Blackberry-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 5,75 CAD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 3,63 CAD liegt, was einer Abweichung von -36,87 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 4,45 CAD führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Blackberry-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung. Der RSI7 liegt bei 62,75 und der RSI25 bei 69,64, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Die langfristige Meinung von Analysten ist ebenfalls "Neutral", mit 0 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 3,42 CAD, was einer zukünftigen Performance von -5,88 Prozent entspricht.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und der Analysteneinschätzung eine Gesamtbewertung der Blackberry-Aktie als "Neutral".