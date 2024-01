BlackBerry Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die Blackberry-Aktie hat in letzter Zeit unterschiedliche Bewertungen von Analysten erhalten. Langfristig gesehen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, wobei es keine guten und schlechten Bewertungen gibt. Kurzfristig betrachtet gibt es eine neutrale Einschätzung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 4 CAD, was zu einer erwarteten Performance von -8,05 Prozent führt, da die derzeitige Aktienkosten bei 4,35 CAD liegen. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich der Informationstechnologie hat die Blackberry-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,83 Prozent erzielt, was 14,8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu anderen Wertpapieren aus der "Software"-Branche liegt die Rendite von Blackberry um 13,8 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben zu einer neutralen Bewertung der Aktie geführt, mit einer mittleren Diskussionsaktivität und einer negativen Veränderung der Stimmungsrate. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls als neutral, mit wenigen negativen Signalen.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis schlechte Einschätzung der Blackberry-Aktie basierend auf den Analystenbewertungen, der Performance im Vergleich zu anderen Aktien und der Stimmung in den sozialen Medien.