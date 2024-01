BlackBerry Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Blackberry liegt bei 42,42 und deutet auf eine neutrale Situation hin, weder überkauft noch überverkauft. Dieser Wert basiert auf den Kursbewegungen der letzten 7 Tage. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 67, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Blackberry-Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse von Analysten ergibt für Blackberry aus den letzten zwölf Monaten eine neutrale Einschätzung, basierend auf 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 4 CAD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (4,65 CAD) eine negative Empfehlung von -13,98 Prozent ergibt. Insgesamt wird die Aktie aus Sicht der Analysten als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 4,65 CAD der Blackberry-Aktie 22,11 Prozent unter dem GD200 (5,97 CAD) liegt, was als schlechtes Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 4,99 CAD auf, was ebenfalls als schlechtes Signal interpretiert wird. Somit wird der Kurs der Blackberry-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, basierend auf den Durchschnittswerten aus 50 und 200 Tagen.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt eine starke Diskussionsaktivität in Bezug auf Blackberry, was positiv bewertet wird. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Blackberry-Aktie, basierend auf verschiedenen technischen und sentimentalen Analysen.