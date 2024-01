BlackBerry Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Blackberry-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 5,97 CAD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 4,56 CAD, was einem Unterschied von -23,62 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Blackberry-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Blackberry-Aktie liegt bei 33,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis des RSI.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Blackberry war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien hervorgeht. Jedoch wurden in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen rund um den Wert angesprochen, wodurch die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird. Zudem wurden 4 Schlecht-Signale identifiziert, wodurch eine "Schlecht" Empfehlung für die Auswertung der Anleger-Stimmung abgeleitet wird.

Der Aktienkurs von Blackberry verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,31 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 2,69 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -10 Prozent im Branchenvergleich für Blackberry. Auch im Sektorvergleich der "Informationstechnologie"-Branche liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 11,49 Prozent unter dem Durchschnitt. Daraus resultiert ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der signifikanten Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich.