BlackBerry Aktie: Finger Weg!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und das Interesse an verschiedenen Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Blackberry wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer überwiegend negativen Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" hat die Blackberry-Aktie eine Rendite von -6,83 Prozent erzielt, was 5,81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Bereich "Software" liegt die Rendite unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Analysten geben insgesamt eine neutrale Einschätzung für Blackberry ab. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 4,5 CAD, was einer negativen Entwicklung des Aktienkurses um -23,34 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch hier als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen eher neutral, mit einem Überhang von Kaufsignalen. Die Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments lautet daher "Neutral".

Insgesamt zeigt sich also eine negative Tendenz für die Blackberry-Aktie, sowohl in Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien als auch in den Branchenvergleichen und den Analysen der Experten.