BlackBerry Aktie: Einfach unglaublich

Der Aktienkurs von Blackberry verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,83 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt Blackberry damit 5,61 Prozent unter dem Durchschnitt (-1,22 Prozent). Im Bereich "Software" beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite -3,94 Prozent, und Blackberry liegt aktuell 2,89 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben Blackberry auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Blackberry behandelt. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Zudem wurde die Analyse durch Handelssignale ergänzt, wobei sechs konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen (6 "Gut", 0 "Schlecht"), was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit wird die Stimmung rund um Blackberry als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden zahlt Blackberry derzeit niedrigere Dividenden als der Branchendurchschnitt in der Software-Branche. Die Differenz beträgt 17,91 Prozentpunkte (0 % gegenüber 17,91 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt eine Analystenbewertung für die Blackberry-Aktie abgegeben, die sich in 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" aufteilt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Blackberry-Aktie. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Blackberry vor. Die durchschnittliche Kursziel von 4,5 CAD ergibt ein Abwärtspotenzial von -19,06 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs (5,56 CAD), was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Blackberry somit ein "Neutral"-Rating für diesen Analyseaspekt.