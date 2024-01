BlackBerry Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Derzeitige Entwicklungen bei Blackberry

Investoren, die derzeit in die Aktie von Blackberry investieren, können eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erwarten. Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von 21,93 Prozentpunkten in der Branche für Software, bedeutet dies einen geringeren Ertrag. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Blackberry-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 5,93 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 4 CAD liegt damit deutlich darunter, was einer Differenz von -32,55 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Ebenso ergibt sich ein "Schlecht"-Rating, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Einstellungen gegenüber Blackberry in den letzten Tagen. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit auch mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält Blackberry für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu den letzten zwölf Monaten ergibt sich aus insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Blackberry-Aktie ein "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 4 CAD, was einem Abwärtspotenzial von 0 Prozent entspricht. Somit lautet die Empfehlung für die Aktie insgesamt "Neutral".