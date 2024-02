BlackBerry Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "Renesas Electronics Corp.":

Die Technologie- und Softwarefirma Blackberry weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 21,92 %. Dadurch wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Blackberry ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionen in sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den vergangenen Wochen standen vor allem positive Themen im Fokus, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse ergab 7 negative und 0 positive Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung jedoch als "Gut" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung für die Blackberry-Aktie liegt derzeit bei "Neutral". In den letzten zwölf Monaten gab es 3 "Neutral"-Bewertungen und keine "Gut"-Bewertungen. Auch für den letzten Monat wurden 2 "Neutral"- und keine "Gut"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotential von -9,37 % hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Zusammenfassend erhält Blackberry eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Blackberry weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Blackberry in dieser Analyse einen "Neutral"-Rating.