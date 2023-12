BlackBerry Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die kanadische Firma Blackberry wird von Finanzexperten kritisch betrachtet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt. Die "Software"-Branche hat einen Wert von 17,91 Prozent, was zu einer Differenz von -17,91 Prozent zur Blackberry-Aktie führt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Blackberry in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -6,83 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -3,41 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance ähnlicher Aktien aus der "Software"-Branche bedeutet. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Blackberry mit -0,84 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Analysten geben der Blackberry-Aktie durchschnittlich eine "Neutral"-Empfehlung. In den letzten zwölf Monaten gab es keine "Gut"-Einschätzungen, eine "Neutral"-Einschätzung und keine "Schlecht"-Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 4,5 CAD, was einem möglichen Rückgang der Aktie um -23,34 Prozent entspricht.

Die Anlegerstimmung zeigt sich positiver, mit vermehrt positiven Meinungen und Handelssignalen in den sozialen Medien. Dadurch wird die Aktie von Blackberry insgesamt als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend wird die Aktie von Blackberry bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.