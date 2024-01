BlackBerry Aktie: Bloß aufpassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Bestandteil der technischen Analyse von Aktienkursen. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum und zeichnet dies für die Blackberry-Aktie auf. Aktuell liegt der RSI-Wert bei 19,57, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 63, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse des aktuellen Blackberry-Kurses von 4,63 CAD zeigt, dass dieser mit einer Entfernung von -22,7 Prozent vom GD200 ein "Schlecht"-Signal aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, zeigt einen Kurs von 5,03 CAD, was wiederum auf ein "Schlecht"-Signal hinweist, da der Abstand -7,95 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Blackberry-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Blackberry in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zum Negativen. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Schlecht". Die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, wird hingegen als "Neutral" bewertet. Zusammengefasst erhält Blackberry für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse schneidet Blackberry in den letzten 12 Monaten mit einer Performance von -7,31 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Software"-Branche, die im Durchschnitt um 6,42 Prozent gestiegen sind, unterdurchschnittlich ab. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,89 Prozent aufweist, liegt Blackberry 14,2 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.