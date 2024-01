BlackBerry Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die Dividendenrendite für Blackberry beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnittswert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Blackberry eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In den letzten zwei Wochen wurde Blackberry von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Diese Schlussfolgerung ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. In den letzten Tagen waren jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert zu beobachten. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Anlegerstimmung auf dieser Ebene eine "Neutral"-Einstufung zulässt. Zusätzlich wurden auch messbare Signale herausgefiltert, die zu 4 Schlecht-Signalen führten. Daher wird in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Blackberry liegt bei 33,33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) ergibt sich ein Wert von 69,57, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hinweist.

Im Vergleich zur "Software"-Branche hat Blackberry in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,31 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -10 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von 4,18 Prozent im letzten Jahr, wobei Blackberry 11,49 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.