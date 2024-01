BlackBerry Aktie: Abwarten

Die kanadische Technologiefirma Blackberry wird derzeit von Analysten und Anlegern neutral bewertet, während die Dividendenrendite des Unternehmens unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividendenrendite, das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs, beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt dazu, dass die Redaktion eine negative Bewertung für die Dividendenpolitik von Blackberry abgibt.

Analysten sind auch der Meinung, dass die Aktie von Blackberry eine neutrale Einschätzung verdient. Die langfristige Meinung der Analysten ergibt insgesamt eine neutrale Bewertung, während das kurzfristige Bild ebenfalls neutral ist. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 4 CAD, was einer erwarteten Performance von -8,05 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Analysten von "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz im Internet zeigen ebenfalls neutrale bis negative Stimmungen in Bezug auf Blackberry. Die Diskussionen in den sozialen Medien deuteten auf eine mittlere Aktivität hin, während die Rate der Stimmungsänderung negativ war. Dadurch ergibt sich insgesamt eine negative Bewertung des Stimmungsbildes für Blackberry.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Blackberry in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Trotzdem wurden einige negative Signale herausgefiltert, die zu einer insgesamt negativen Empfehlung der Anleger-Stimmung führen.

Insgesamt wird Blackberry daher von der Redaktion und Analysten neutral bis negativ bewertet, sowohl in Bezug auf Dividendenrendite, Analysteneinschätzungen, als auch das Sentiment und die Anlegerstimmung.