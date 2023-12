Bjorn Borg AB Aktie: Das gab es noch nie!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator, um die Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Für Bjorn Borg beträgt das aktuelle KGV 16, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" durchschnittlich ein KGV von 38 haben. Dies zeigt, dass Bjorn Borg aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und erhält daher von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI von Bjorn Borg liegt bei 43,48, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird der RSI als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Bjorn Borg eine Rendite von 5,59 % aus, was 1,42 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,17 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Bjorn Borg derzeit positiv bewertet wird. Der GD200 verläuft bei 39,39 SEK, während der Kurs der Aktie bei 43,2 SEK liegt, was einer Abweichung von +9,67 Prozent entspricht. Ebenso liegt der GD50 bei 40,44 SEK, was einer Abweichung von +6,82 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Insgesamt zeigt die Bewertung, dass Bjorn Borg aus verschiedenen Perspektiven positiv einzustufen ist, was sich in einer überwiegend "Gut"-Bewertung in den verschiedenen Kategorien widerspiegelt.