Bjorn Borg AB Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die schwedische Bekleidungsmarke Bjorn Borg zahlt derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt ihrer Branche, nämlich 5,59 % im Vergleich zu 3,88 %. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Marke gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in den Social Media-Kommunikationen. Die Diskussionen über Bjorn Borg waren weder übermäßig positiv noch negativ, was dazu führt, dass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Diskussionen weist darauf hin, dass das Unternehmen das normale Maß an Aufmerksamkeit erhalten hat.

Bei der technischen Analyse der Aktie fällt auf, dass der aktuelle Schlusskurs um +12,4 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Diese positive Abweichung führt zu einem "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit +8,02 Prozent eine positive Abweichung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bjorn Borg-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Die Analyse des RSI über die letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Einstufung. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Gut"-Rating auf Basis der RSI-Analyse.