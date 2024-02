Bittium Oyj Aktie: Hilfe!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Bittium bei 4,305 EUR liegt, was einer Entfernung von +2,01 Prozent vom GD200 (4,22 EUR) entspricht. Dies signalisiert laut der charttechnischen Bewertung ein "Neutral"-Signal. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, bei 4,72 EUR. Dies bedeutet, dass ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -8,79 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Bittium-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anlegerdiskussion in den sozialen Medien zeigt ein gemischtes Bild. In den letzten Tagen waren die Marktteilnehmer grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Bittium. Es gab hauptsächlich positive Themen in der Diskussion, wobei es keine negativen Diskussionen gab. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Bittium daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung von der Redaktion als "Gut" bewertet.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Software) wird Bittium als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 700,95, was einem Abstand von 346 Prozent zum Branchen-KGV von 157,1 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite beträgt 1,06 Prozent und liegt damit 2,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software, 3,32). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Bittium-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividende wird mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.