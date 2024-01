Mit Bitterroot wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Bitterroot-Aktie schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 3,65 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,65 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bitterroot-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,04 CAD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,02 CAD, was einem Unterschied von -50 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen negative Abweichungen auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Bitterroot eine Performance von -25 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -10,59 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -14,41 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt Bitterroot mit einer Rendite von -14,41 Prozent unter dem Durchschnittswert von -10,59 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Bitterroot zeigen, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Bitterroot bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

