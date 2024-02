Bitterroot Aktie: Keine Panik!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Bitterroot eine Rendite von -60 Prozent erzielt, was 37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -22,73 Prozent, wobei Bitterroot mit 37,27 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Bitterroot beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI von 50, dass die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Somit wird Bitterroot insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In den vergangenen zwei Wochen wurden von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend neutrale Themen rund um Bitterroot angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Neutral" erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt also eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Bitterroot eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,58 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,58 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung "Schlecht" in dieser Kategorie im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau.