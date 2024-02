Bitterroot Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Aktienkursentwicklung von Bitterroot im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Materialien-Sektors lässt zu wünschen übrig. Mit einer Rendite von -28,57 Prozent liegt Bitterroot mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch in der "Metalle und Bergbau"-Branche kommt das Unternehmen mit einer Rendite von -19,69 Prozent und somit 8,88 Prozent unter dem Durchschnitt schlecht weg. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Bitterroot ebenfalls schlechter ab als der Branchendurchschnitt. Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt das Unternehmen deutlich unter dem durchschnittlichen Wert von 3,42 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt -3 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz um Bitterroot lassen auf eine durchschnittliche Diskussionsintensität und Stimmungsänderungsrate schließen, was zu einer "Neutral"-Einstufung in dieser Kategorie führt. Die Aktivität der Aktie in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine gleichbleibende Stimmung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Bitterroot mit 0,02 CAD derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -33,33 Prozent als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit für Bitterroot in der technischen Analyse eine Einstufung von "Neutral" für die beiden Zeiträume.