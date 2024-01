Bitte von Ministerpräsident: Hochwasserhelfer von Arbeit freistellen

HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Wirtschaftsverbände appellieren an Unternehmen, Helfer weiterhin von ihrer eigentlichen Arbeit für die Bewältigung der Hochwasserlage freizustellen. Dieser Appell gelte für die kommenden Tage und notfalls auch in der nächsten Woche, hieß es in einer Mitteilung der Staatskanzlei von Mittwoch. Unternehmen hätten das Recht, sich die ihnen durch den Ausfall der Mitarbeiter entstehenden Schäden erstatten zu lassen. Das Land werde versuchen, hierfür einen pragmatischen Weg zu finden, hieß es./mni/DP/jha