Bitt und die Regierung der Republik der Marshallinseln unterzeichnen Absichtserklärung zur Einrichtung eines nationalen digitalen Zahlungsverkehrssystems

Salt Lake City (ots/PRNewswire) -Die Republik der Marshallinseln (RMI) und Bitt haben eine Absichtserklärung (MOU) unterzeichnet, um eine Pilotinitiative zur Einführung eines nationalen digitalen Zahlungssystems (NDPS) unter Verwendung des US-Dollars zu starten. Diese Partnerschaft wird von dem Bestreben angetrieben, das Potenzial der Technologie zu nutzen, um die finanzielle Eingliederung voranzutreiben, die Transparenz zu verbessern, die betrieblichen Prozesse zu optimieren und die Bürger sowie Unternehmen der Marshallinseln zu unterstützen.Das NDPS ist bereit, die Finanzlandschaft zu revolutionieren, indem es die wirtschaftlichen Herausforderungen angeht, mit denen marginalisierte Einrichtungen auf den Marshallinseln konfrontiert sind. Es soll die Wirtschaftstätigkeit ankurbeln und die Kluft zwischen isolierten Einzelpersonen in der Region und den zahlreichen Wirtschaftsakteuren, die mit RMI-Einrichtungen Geschäfte machen, überbrücken. Durch die Nutzung der Blockchain-Technologie und die Erfahrung von Bitt in der Verwaltung digitaler Vermögenswerte wird das Pilotprogramm die Machbarkeit digitaler Alternativen im bestehenden monetären Rahmen der Republik der Marshallinseln untersuchen.Brian Popelka, CEO von Bitt, kommentierte die Partnerschaft: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Marshallinseln. Gemeinsam werden die RMI und Bitt Finanzlösungen anbieten, die darauf abzielen, Barrieren für den Zugang zu Finanzdienstleistungen abzubauen, das Vertrauen in das Finanzsystem zu fördern, den künftigen Zahlungsbedarf der digitalen Wirtschaft der Marshallinseln zu decken und die freie Wahl des bevorzugten Währungsmittels zu ermöglichen." Das NDPS wird es Einzelpersonen ermöglichen, sichere und transparente Transaktionen durchzuführen, was letztendlich die Abhängigkeit von physischem Bargeld reduziert und Alternativen bietet, die die traditionellen Bankmethoden ergänzen können.Senator David Paul von der Republik der Marshallinseln teilte seinen Enthusiasmus über die Zusammenarbeit mit den Worten: "Wir sind begeistert von unserer Zusammenarbeit. Durch die Zusammenführung unseres jeweiligen Fachwissens wollen Bitt und die RMI ein nachhaltiges und integratives Finanzökosystem schaffen, von dem die gesamte Nation profitieren wird."Bitt und die RMI sind begeistert von den positiven Auswirkungen, die das NDPS auf die Bevölkerung der Marshallinseln haben wird, während diese Zusammenarbeit voranschreitet. Dieses Pilotprogramm ist ein Beweis für das Engagement von Bitt und der RMI, das Wirtschaftswachstum voranzutreiben, das finanzielle Wohlergehen zu verbessern und Einzelpersonen zu befähigen, im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein.Um mehr zu erfahren, kontaktieren Sie uns unter info@bitt.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bitt-und-die-regierung-der-republik-der-marshallinseln-unterzeichnen-absichtserklarung-zur-einrichtung-eines-nationalen-digitalen-zahlungsverkehrssystems-301963782.htmlOriginal-Content von: Bitt, übermittelt durch news aktuell