Bitt erweitert globale Kompetenz im Bereich digitale Währungen durch Ernennung von Criteo CBDC-Gründerteam bestehend aus Jim Shinn und Erik Bethel

Salt Lake City (ots/PRNewswire) -Bitt, der weltweit führende Anbieter von digitalen Zentralbankwährungen (CBDC) und Stablecoin-Plattformen, hat das preisgekrönte CBDC-Team von Criteo, einem weiteren wichtigen Akteur der Branche, hinzugenommen. Die Gründer des CBDC-Geschäfts von Criteo bringen strategisches Fachwissen und enge Beziehungen in die globalen Entwicklungs- und Expansionsbemühungen von Bitt ein.Jim Shinn, ein Technologieunternehmer, Wissenschaftler und ehemaliger US-Regierungsbeamter mit langjähriger Erfahrung im öffentlichen Dienst und in auswärtigen Angelegenheiten, wird als Exekutivdirektor und Wirtschaftswissenschaftler zum Bitt kommen.Erik Bethel, ein globaler Finanz-Polyglott mit umfangreicher Erfahrung in leitenden Positionen im privaten und öffentlichen Sektor der USA, Lateinamerikas und Chinas, wird der neue Leiter der Geschäftsentwicklung von Bitt sein.Brian Popelka, CEO von Bitt, sagte: „Als wichtige globale Akteure mit umfangreichen und vielseitigen Branchenkenntnissen wird die Erfahrung von Jim und Erik die Position von Bitt als klarer Marktführer im internationalen CBDC-Bereich weiter festigen. Das Criteo-Team schließt sich Bitt zu einem aufregenden Zeitpunkt in der weltweit schnell wachsenden CBDC-Branche anNach dem Gewinn der Global CBDC Challenge der Monetary Authority of Singapore hat das Criteo Team erfolgreich über 12 Zentralbanken in Lateinamerika, Afrika, Europa und Zentralasien engagiert, um deren CBDC-Programme voranzubringen. „Während Criteo sich wieder auf sein Kerngeschäft E-Commerce konzentriert, haben wir nun die Möglichkeit, diese CBDC-Aufträge mit dem marktführenden Digital Currency Management System von Bitt zu erfüllen", sagt Jim Shinn, einer der Gründer der CBDC-Aktivitäten von Criteo.Erik fügte hinzu: „Wir haben Bitt immer wieder als den fortschrittlichsten Konkurrenten bei all unseren Markteinsätzen erlebt. Sie haben einen hervorragenden Ruf als führender Anbieter von robusten CBDC-Plattformen, mit einer kompletten Produktpalette und mit Live-Einsätzen auf einer Vielzahl von robusten Ledger-Plattformen."Das Bitt Digital Currency Management System (DCMS) ist die Technologie, die hinter den meisten CBDC-Implementierungen im Einzelhandel weltweit steht. Zu den vielen herausragenden Merkmalen des DCMS von Bitt gehört die Interoperabilität mit den besten Transaktionsnetzwerken, der bestehenden Finanzsysteminfrastruktur, den Anbietern von AML-Compliance-Diensten und den bestehenden Zahlungsdienstleistern. Die Zentralbanken profitieren von der langjährigen Erfahrung von Bitt im Bereich der digitalen Währungen, die seit 2014 Lösungen für digitale Währungen entwickelt. Bitt hat Beziehungen zu einer beeindruckenden Liste von Hilfspartnern und Verbänden aufgebaut, die die Erfahrung mit digitalen Währungen für alle im finanziellen Ökosystem eines Landes verbessern. Die derzeitige Führung von Bitt verfügt über nachweisliche Erfahrung bei der Einführung digitaler Währungen in Ländern in Afrika, Nord- und Mittelamerika, der Karibik und Europa. Die Aufnahme von Jim und Erik wird Bitt als weltweit führenden Anbieter digitaler Währungen festigen und den Kundenstamm des Unternehmens bei Zentralbanken und Finanzinstituten weiter ausbauen.Über BittBitt ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Lösungen für digitale Währungen für Zentralbanken, Finanzinstitute und Teilnehmer des Ökosystems weltweit anbietet. Das Digital Currency Management System (DCMS) von Bitt bietet die sichere Infrastruktur für Währungsbehörden, um CBDCs einzusetzen, und für Finanzinstitute, um digitale Währungen in ihr Finanzdienstleistungsangebot zu integrieren. Bitt ist ein Portfoliounternehmen von Medici Ventures, L.P., einem auf Blockchain fokussierten Fonds. Der Komplementär dieses Fonds ist ein Unternehmen, das an Pelion Venture Partners (https://pelionvp.com/) angegliedert ist. Overstock.com, Inc. (https://www.overstock.com/) (NASDAQ:OSTK) ist ein Kommanditist von Medici Ventures, L.P. Für weitere Informationen über Bitt besuchen Sie bitte https://www.bitt.com/about/overviewInformationen zu Overstock.comOverstock.com, Inc. (https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.overstock.com%2F&esheet=52583566&newsitemid=20220222006084&lan=en-US&anchor=Overstock.com%2C+Inc.&index=14&md5=d942b98ce2f63a6a7d874e40539598af) (Stammaktien (NASDAQ:OSTK) / Vorzugsaktien der Serie A-1 (tZERO ATS:OSTKO) / Vorzugsaktien der Serie B (OTCQX:OSTBP)) ist ein Online-Händler und Technologieunternehmen mit Sitz in Salt Lake City, Utah. Auf der führenden E-Commerce-Website des Unternehmens wird eine breite Palette neuer Heimprodukte zu günstigen Preisen verkauft, darunter Möbel, Dekoration, Teppiche, Bettwäsche und Badartikel, Heimwerkerartikel, Outdoor-Artikel, Küchen- und Essartikel und vieles mehr. Die Online-Einkaufsseite, die monatlich von mehreren zehn Millionen Kunden besucht wird, bietet auch einen Marktplatz, auf dem die Kunden Zugang zu Millionen von Produkten haben. Im Jahr 2014 war Overstock der erste große Einzelhändler, der Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptierte und dies auch weiterhin tut. Overstock veröffentlicht regelmäßig Informationen über das Unternehmen und andere damit zusammenhängende Angelegenheiten auf den Seiten Newsroom und Investor Relations auf seiner Website Overstock.com.O, Overstock.com, O.com, und Club O sind eingetragene Marken von Overstock.com, Inc. Andere Dienstleistungsmarken, Marken und Handelsnamen, auf die hier Bezug genommen wird, sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.Informationen zu PelionPelion Venture Partners (https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fpelionvp.com%2F&esheet=52583566&newsitemid=20220222006084&lan=en-US&anchor=Pelion+Venture+Partners&index=15&md5=f4e30b358bbf763a7b9f3ee849935aed) ist eine Risikokapitalgesellschaft, die sich in der Frühphase befindet. Pelion investiert in Seed- und Series-A-Softwareunternehmen in den Vereinigten Staaten. Zu den bemerkenswerten Investitionen gehören: Cloudflare, Riverbed, Divvy (übernommen von Bill.com) und Weave.Pressekontakt:Chris BurnettMarketingleiter BittE-Mail: pr@bitt.comWebsite:www.bitt.comVideo https://mma.prnewswire.com/media/1860216/Bitt_CEO_on_Criteo_Executives.mp4Original-Content von: Bitt, übermittelt durch news aktuell