Bitget und BCG erwarten, dass Krypto-Börsen eine Schlüsselrolle bei der Web3-Transformation spielen werden

Singapur (ots/PRNewswire) -Größter Spielraum in den Schwellenländern erwartetBitget, die führende globale Derivatebörse, freut sich, einen gemeinsamen Bericht mit der Boston Consulting Group (BCG) und Foresight Ventures zu veröffentlichen. Bitgets erster detaillierter Industriebericht „What Does the Future Hold for Crypto Exchanges" taucht in die Wettbewerbslandschaft der Krypto-Börsen ein, enthüllt wesentliche Entwicklungstrends in den Krypto-Handelsmärkten, ihre Rolle bei der Ermöglichung der Web3-Wirtschaft und gibt Einblicke, wie man den Krypto-Raum während einer Baisse navigiert.Dieser Bericht bietet eine intensive Studie über das sich entwickelnde Umfeld für Kryptobörsen aus verschiedenen Blickwinkeln, wie z. B. einem florierenden Derivatemarkt, der Dynamik des schnell wachsenden Handelsvolumens, den Auswirkungen der Regulierung und innovativen Anwendungen. Der Bericht bietet auch einen zukunftsorientierten Blick auf die Wettbewerbslandschaft im Endzustand sowie Perspektiven für Wachstumsmöglichkeiten für Krypto-Börsen.Gracy Chen, Geschäftsführerin von Bitget, kommentierte den Bericht wie folgt: „Dieser Bericht beleuchtet die jüngsten Entwicklungen des Kryptomarktes und bietet wichtige Einblicke in die Krypto-Börsen und die zukünftigen Wege für erfolgreiche Geschäfte. Trotz dieser Marktbedingungen erleben wir nach wie vor eine enorme Begeisterung der Anleger. Den Ergebnissen des Berichts zufolge hat das Krypto-Handelsvolumen noch viel Spielraum, um zu wachsen, während LATAM und APAC aufgrund des höheren Marktpotenzials und der fortschrittlichen Krypto-Regulierungen die beiden attraktivsten Regionen für globale Akteure bleiben, um dort zu expandieren. Dies entspricht auch unserer Entwicklungsstrategie, da diese beiden Regionen zu den Regionen gehören, auf die wir uns vorrangig konzentrieren. In der Zwischenzeit werden wir unsere Produkte mit Kreativität und Innovation weiter verbessern, die Akzeptanz von Krypto-Trading und Social Trading fördern, mit der Vision, die finanzielle Unabhängigkeit für den Rest der Welt zu erhöhen."Tjun Tang, Managing Director und Senior Partner von BCG, sagte: „Trotz der jüngsten Marktverwerfungen glauben wir, dass der Markt noch Wachstumschancen hat. Kryptobörsen spielen eine Schlüsselrolle im Web3-Ökosystem, indem sie Zugang, Liquidität und Infrastruktur bereitstellen. Da sich der Wettbewerb verschärft, müssen sich die Kryptobörsen an die dynamische Marktsituation anpassen und ihre Strategie ändern, um die Konkurrenz zu schlagen. In diesem Bericht geben wir einen Ausblick auf die Zukunft der Web3-Einführung, auf neue Märkte mit hohem Potenzial sowie auf die Wettbewerbslandschaft und den zukünftigen Endzustand der Kryptobörse. Wir heben einzigartige Wachstumschancen hervor, die Kryptobörsen erkunden können: Stärkung und Skalierung von Kernangeboten, Expansion in angrenzende Produkte und Angebote, Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle und Vorreiterrolle bei der Einführung von Web3-Lösungen in traditionellen Branchen."Weitere Informationen zu dem Bericht finden Sie in der nachstehenden Zusammenfassung oder in dem vollständigen Bericht hier. (https://github.com/Foresight-Ventures/Research/blob/main/What%20Does%20the%20Future%20Hold%20for%20Crypto%20Exchanges_Eng_Jul%202022.pdf?utm_source=PR&utm_medium=Media+release&utm_campaign=BCG+report) (https://bit.ly/3RSBDDC).Informationen zu BitgetBitget wurde 2018 gegründet und ist eine der weltweit führenden Kryptowährungsbörsen mit einem Schwerpunkt auf Social Trading. Bitget bedient derzeit über zwei Millionen Nutzer in mehr als 50 Ländern auf der ganzen Welt und hat seine Mission, dezentralisierte Finanzen zu fördern, mit einer 600-köpfigen Belegschaft aus über 38 Nationalitäten beschleunigt.Informationen zur Boston Consulting GroupDie Boston Consulting Group arbeitet mit führenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Gesellschaft zusammen, um ihre wichtigsten Herausforderungen zu meistern und ihre größten Chancen zu nutzen. BCG war bei seiner Gründung im Jahr 1963 der Pionier auf dem Gebiet der Unternehmensstrategie. Heute unterstützen wir unsere Kunden bei der vollständigen Transformation - wir regen komplexe Veränderungen an, ermöglichen es Unternehmen zu wachsen, schaffen Wettbewerbsvorteile und steigern den Gewinn.