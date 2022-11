Hongkong (ots/PRNewswire) -Ermöglicht Benutzern, einer Reihe von automatisierten Handelsstrategien mit bequemen Ausführungen zu folgenBitget, die führende globale Kryptobörse mit Schwerpunkt auf Social Trading, führt eine weitere innovative Social-Trading-Funktion ein, Strategy Plaza. Die neue Funktion ermöglicht Benutzern, einer Reihe von automatisierten Handelsstrategien zu folgen, und ermöglicht es dem System, die Strategien nach dem Abonnement automatisch auszuführen, was den Handel bequem und flexibel macht.Strategen könnten ihre einzigartigen automatisierten Handelsstrategien erstellen und sie auf Strategy Plaza teilen. Gleichzeitig konnten normale Benutzer das Profil und die Leistung jedes Strategen überprüfen, die von ihren Strategien beigetragen wurden, und sich dafür entscheiden, ihre Lieblingsstrategen zu abonnieren und diesen Strategien zu folgen. Nach dem Abonnieren von Strategen werden die Handelsstrategien für die Benutzer in den folgenden 30 Tagen automatisch ausgeführt, einschließlich der Aktionen zum Starten und Beenden der Strategie, die von den Strategen durchgeführt werden, zusätzlich zum Kopieren des Handels mit manueller Bestellung.Strategy Plaza wird nicht nur den Benutzern von der Vielfalt der Handelsstrategien, die von erfahrenen und exzellenten Händlern festgelegt wurden, zugutekommen, sondern auch den Strategen helfen, vom Teilen zu profitieren, da für einige Strategen eine Abonnementgebühr erforderlich sein kann. Zusammen mit anderen Social-Trading-Funktionen, wie z. .B. One-Click-Copy-Trade und Bitget Insights, könnte Strategy Plaza Bitget als One-Stop-Trading-Plattform mit nahtloser Integration von Meinungsaustausch, sozialer Interaktion und Copy-Trading weiter verbessern, und abgerundete Social-Trading-Dienstleistungen bieten, um den Bedürfnissen aller besser gerecht zu werden.Gracy Chen, Managing Director von Bitget, sagt: „Bitget konzentriert sich darauf, Benutzern das beste Social-Trading-Erlebnis zu bieten. Die zusätzliche Funktion, Strategy Plaza, diversifiziert das Angebot der Plattform, optimiert das Handelsportfolio der Benutzer weiter und verbessert die Vorteile für einen erfahrenen Händler, wobei wir kontinuierlich bemüht sind, neue Tools zu entwickeln, um unsere Social-Trading-Produkte noch besser zu machen."Weitere Informationen finden Sie hier (https://www.bitget.com/en/support/articles/12268895009817).Informationen zu BitgetBitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse mit innovativen Produkten und sozialen Handelsdiensten als Hauptmerkmalen. Sie bedient derzeit über 8 Millionen von Nutzern in weltweit mehr als 100 Ländern.Die Börse ist bestrebt, ihren Nutzern sichere Handelslösungen aus einer Hand zu bieten, und möchte die Akzeptanz von Kryptowährungen durch die Zusammenarbeit mit namhaften Partnern erhöhen, unter anderem mit der argentinischen Fußballlegende Lionel Messi, dem renommierten italienischen Fußballverein Juventus, dem offiziellen Krypto-Partner von PGL Major und der führenden E-Sport-Organisation Team Spirit.Kontakt:sylvia.huang.ya@bitget.comrachel.cheung@bitget.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1942673/Bitget.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bitget-fuhrt-social-trading-mit-neuer-funktion-strategy-plaza-ein-301674028.htmlPressekontakt:+91 7738791906Original-Content von: Bitget, übermittelt durch news aktuell