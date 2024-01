Bitfarms Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die technische Analyse von Bitfarms -Canada-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,9 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 3,64 CAD liegt, was einer Abweichung von +91,58 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (2,51 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Bitfarms -Canada auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Bitfarms -Canada liegt bei 58,08, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,31, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Bitfarms -Canada diskutiert. An sieben Tagen überwog die positive Stimmung, während an vier Tagen negative Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen jedoch die negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Bitfarms -Canada insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine "Schlecht"-Einschätzung für Bitfarms -Canada. Die Diskussionsintensität ist rückläufig und die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Bitfarms -Canada, die auf verschiedenen Indikatoren basiert.