Bitfarms Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Bitfarms -Canada betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 51,96 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Gleiches gilt für den 25-Tage-RSI, der bei 31,89 liegt und somit auch als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte bei Bitfarms -Canada in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bitfarms -Canada bei 1,85 CAD liegt, während der aktuelle Kurs 3,85 CAD beträgt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 2,33 CAD eine positive Entwicklung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. Über Bitfarms -Canada wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer heutigen Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.