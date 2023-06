Bitcoin steigt auf den höchsten Stand seit einem Jahr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Digitalwährung Bitcoin hat am Freitag den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht. Der Kurs der ältesten und nach Marktwert größten Kryptoanlage stieg kurzzeitig bis auf 31 411 US-Dollar. Dies ist der höchste Stand seit Juni 2022. Am Morgen hatte er zeitweise noch weniger als 30 000 Dollar gekostet.

Auch andere viel beachtete Kryptowährungen wie Ethereum oder Cardano zogen deutlich an. "Die Hoffnung auf die erstmalige Zulassung eines physisch besicherten Bitcoin-ETFs auf US-amerikanischen Grund und Boden könnte die jüngste Kursrallye weiter am Leben halten", kommentierte Krypto-Experte Timo Emden. Der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock und der Anbieter börsengehandelter Fonds (ETF) WisdomTree in den USA hatten in der vergangenen Woche die Einführung von Bitcoin-ETFs beantragt.

"Der Grund für den Kurssprung basiert überwiegend auf Spekulationen, dass Blackrock schon bald grünes Licht für einen Bitcoin-Spot-ETF erhalten könnte", schreibt Emden. ETFs sind wie traditionelle Fonds Sondervermögen, die im Falle der Insolvenz eines Anbieters besonders geschützt sind. "Für zusätzlichen Schub am Markt sorgt nicht zuletzt auch der Start der Börse EDX Markets, welcher insbesondere das institutionelle Interesse forciert."

Am Mittwochabend war der Bitcoin erstmals seit April wieder über die psychologisch bedeutende Marke von 30.000 Dollar geklettert. Der Bitcoin war in der vergangenen Woche noch bis auf 24 853 Dollar abgesackt und hatte damit den tiefsten Stand seit März erreicht. Seitdem hat sich der Kurs um gut 6000 Dollar erholt. Zu Jahresanfang hatte der Bitcoin lediglich rund 16 500 Dollar gekostet./jsl/nas