Bitcoin steigt in Richtung 25 000 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin profitiert von der guten Stimmung an den Finanzmärkten und strebt in Richtung 25 000 US-Dollar. Am Donnerstag kletterte der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung auf der Handelsplattform Bitfinex bis auf 24 867 Dollar - damit baute der Bitcoin die deutlichen Gewinne vom Mittwoch aus. Der aktuelle Kurs ist der höchste Stand seit etwa einem halben Jahr. Auch andere Digitalwerte wie die Nummer zwei am Markt, Ether, konnten zuletzt von der besseren Marktstimmung profitieren.

Das insgesamt freundlichere Umfeld zeigt sich auch am Wert aller derzeit rund 22 500 Kryptowährungen. Laut dem Portal Coinmarketcap beträgt ihr Marktwert aktuell rund 1,1 Billionen Dollar. Zu Jahresbeginn waren es mit knapp 800 Milliarden Dollar noch deutlich weniger gewesen. Der Rekordwert vom November 2021 von fast drei Billionen Dollar liegt aber in weiter Ferne. Der Bitcoin ist mit einem Marktanteil von rund 40 Prozent weiterhin die größte Internetdevise, seine Dominanz ist aber rückläufig.

Digitalwährungen wie Bitcoin schwanken häufig mit der allgemeinen Stimmung an den Börsen, da sie als besonders riskante Anlage gelten. An den Aktienmärkten haben zuletzt die Konjunkturängste etwas abgenommen. Ein wichtiger Grund hierfür ist, dass die Notenbanken ihren Kampf gegen die hohe Inflation künftig wohl mit etwas weniger Einsatz führen werden. Zwar werden vielerorts noch einige Zinsanhebungen erwartet, der Zinsgipfel scheint aber langsam in Reichweite zu rücken./bgf/la/zb