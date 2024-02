Bitcoin springt über 63.000 US$: Allzeithoch greifbar

Beim Bitcoin scheint es kein Halten mehr in dieser Woche zu geben. Nachdem die Kryptowährung am Montag auf 57.000 US$ angezogen hatte, sprang der Kurs am Mittwoch ein sattes Stück nach oben und damit über die Marke von 60.000 US$. Aktuell hat er sogar 63.000 US$ übersprungen. Fällt jetzt ein neues Allzeithoch?