Bitcoin klettert auf Hoch seit Mai 2022 - Weiter Hoffnung auf Spot-ETF

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Donnerstag an seinen starken Aufwärtstrend seit Mitte Oktober angeknüpft und deutlich zugelegt. Der Kurs der ältesten und nach Marktwert größten Kryptoanlage zog auf der Handelsplattform Bitfinex in der Spitze bis auf knapp 37 000 US-Dollar an. Dies war der höchste Stand seit Mai 2022. Auch andere Digitalwährungen wie Etherum oder Binance Coin waren gefragt.

Hintergrund des jüngsten Kursanstieges ist das zunehmende Interesse professioneller Anleger am Bitcoin. Zuletzt kamen immer wieder Spekulationen auf, dass wichtige Akteure aus dem traditionellen Finanzsektor ihr Engagement im Bereich der Kryptowährungen erhöhen wollen. Dabei hoffen sie vor allem auf die Einführung eines börsengehandelten Investmentfonds in den USA, der Bitcoin direkt und nicht über Terminkontrakte hält (Bitcoin-Spot-ETF).

"Die zentrale Thematik für die Märkte bleibt die Hoffnung auf Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den Vereinigten Staaten", schrieb Analyst Timo Emden von Emden Research. Anleger warteten sehnsüchtig auf eine zeitnahe Entscheidung durch die US-Börsenaufsicht. Solange diese den Hoffnungen auf Lancierung eines ETF-Anlagevehikels in den USA keinen Strich durch die Rechnung mache, könnten Bitcoin und Co. in den Zulassungsfantasien offensichtlich einen Nährboden finden.

Fachleuten zufolge kann die Einführung eines Spot-ETF auf den Bitcoin die Akzeptanz und die Verbreitung der Kryptowährung erhöhen. Denn ETFs haben sich inzwischen im Finanzsystem neben den traditionellen Investmentfonds etabliert.

Emden fuhr fort: "Selbst kleinste Rücksetzer beim Bitcoin werden als Wiedereinstiegsgelegenheit wahrgenommen." Gewinnmitnahmen im größeren Stil blieben aus. Dies spreche für einen anhaltenden Risikoappetit der Marktakteure.