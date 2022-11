Bitcoin immer tiefer: Die Krypto-Branche taumelt

Nächste alarmierende Nachricht aus der Krypto-Welt: Binance als weltgrößte Börse für Digitalwährungen hat die zuvor angekündigte Übernahme des angeschlagenen Rivalen FTX abgeblasen. Der Bitcoin ist am Mittwochabend zeitweise unter 15.700 US$ eingebrochen. Aktuell hat er sich leicht erholt und notiert bei 16.534 US$. Droht hier weiteres Ungemach?





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.