Bitcoin: Im freien Fall!

Den Bitcoin scheint derzeit überhaupt nichts mehr auf seinem rasanten Weg in Richtung Süden halten zu können. Das Wort „Crash“ wird allgemein recht inflationär genutzt und unter anderem warnte der Autor dieser Zeilen davor, dieses in Verbindung mit dem Bitcoin allzu schnell in den Mund zu nehmen. Mittlerweile fehlt aber nicht mehr viel, um der Digitalwährung zweifelsfrei ein eben solches… Hier weiterlesen