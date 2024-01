Bitcoin fällt erneut unter 39.000 Dollar-Marke

Es kommt zu einer Ausweitung der Korrektur bei der ältesten und bedeutsamsten Cyberwährung. Doch was hat es mit dem Fall der Kryptowährung auf sich?

Die älteste und bedeutendste Kryptowährung erlebt eine Korrektur, die Verluste haben mittlerweile die 20-Prozent-Marke überschritten. Eine der möglichen Ursachen: Spekulationen auf dem Markt. Der Bitcoin-Kurs kennt kein Halten mehr.

Am Dienstag erreichte die älteste und bedeutendste Cyberdevise zum ersten Mal seit Dezember letzten Jahres einen Wert unterhalb von 39.000 US-Dollar. Verglichen mit dem Mehr-Jahres-Hoch von knapp 49.000 Dollar, welches am 11. Januar erreicht wurde, beläuft sich der aktuelle Verlust auf etwa 20 Prozent.

Timo Emden, Analyst vom gleichnamigen Analysehaus, kommentiert diese Entwicklung wie folgt: "Die Tatsache, dass Schnäppchenjäger sich weiterhin fernhalten und sogar kleinste Erholungsbewegungen sofort wieder abverkauft werden, deutet auf eine anhaltende Unsicherheit und weiteren Abwärtsrisiken hin."

Die Zulassung börsengehandelter Fonds in den USA, die den Bitcoin-Kurs direkt abbilden (Spot-ETFs), hat es institutionellen und privaten Anlegern erleichtert, in den Kryptomarkt zu investieren. In Erwartung von Kapitalzuflüssen und steigenden Kursen konnte der Bitcoin vor der Zulassung innerhalb von drei Monaten um beeindruckende 70 Prozent zulegen.

Doch seit der Zulassung ist eine Korrektur zu beobachten, bedingt durch frisches Kapital, aber auch Gewinnmitnahmen. Laut Coinshare, einem Verwalter digitaler Vermögensverwaltung, haben neue ETFs seit ihrer Einführung über 4,1 Milliarden Dollar Kapitalzufluss verzeichnet. Insgesamt flossen aus Anlageprodukten auf den Bitcoin jedoch 21 Millionen Dollar ab.

Besonders betroffen ist hier der Bitcoin-ETF des US-Vermögensverwalters Grayscale, bei dem laut dem Analysten James Seyffart vom Finanzdienst Bloomberg mittlerweile über drei Milliarden Dollar abgezogen wurden. Grund dafür ist die Umwandlung des klassischen Fonds in einen ETF.

Allerdings ist der Grayscale-ETF mit einer jährlichen Gesamtkostenquote von 1,5 Prozent deutlich teurer im Vergleich zu Konkurrenzprodukten, bei denen teilweise in den ersten sechs Monaten auf Gebühren verzichtet wird. Zudem war der Grayscale-Fonds aufgrund eines deutlichen Abschlags zu seinem Nettoinventarwert eine attraktive Wette für Spekulanten.

Durch die Umwandlung in einen ETF wurde dieser Abschlag jedoch nahezu null reduziert, was Spekulanten dazu bewegte, ihre Gewinne mitzunehmen und sich vom Markt zurückzuziehen. Weitere Abflüsse könnten den Abwärtsdruck verstärken, so die Prognose von Emden.

Der technische Analyst Martin Utschneider von Finanzethos ergänzt, dass der Bitcoin dadurch auf bis zu 33.000 Dollar fallen könnte. "Es sieht aus wie eine psychologische Falle. Alles, was bis zum 11. Januar gut war, scheint jetzt auf einmal schlecht zu sein. Alle markttechnischen Indikatoren sind negativ", erklärt Utschneider.

Seine Berechnungen basieren auf einer speziellen charttechnischen Formation, die der Bitcoin gebildet hat: eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Dabei wird der Hochpunkt (Kopf) von zwei niedrigeren Hochpunkten (den Schultern) eingerahmt, ein Signal für eine Trendwende vom Aufwärts- in einen Abwärtstrend. Aufgrund dieser Formation sieht Utschneider ein Rückschlagpotenzial bis hin zu 33.000 Dollar.

Nachricht im Orginal