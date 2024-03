Bitcoin erobert BlackRock: Wie die Kryptowährung den Investmentgiganten überzeugte

CEO Larry Finks Kehrtwende zeigt, dass Wall Streets Verlangen wächst, vom lange als Wilden Westen der Finanzen betrachteten Markt zu profitieren.

CEO Larry Finks Kehrtwende demonstriert Wall Streets wachsenden Wunsch, vom lange als Wilder Westen der Finanzen geltenden Markt zu profitieren. Einer der ehemaligen Zweifler der Kryptowährung hilft, Bitcoin in den Mainstream zu bringen. Larry Fink, der Chief Executive Officer von BlackRock, nannte Bitcoin 2017 "einen Index für Geldwäsche" und lehnte Kryptowährungen später als etwas ab, wonach seine Kunden nicht suchten. Heute sagt er, dass er ein großer Bitcoin-Anhänger ist. Seine Firma verwaltet den am schnellsten wachsenden Bitcoin-Fonds und hat Partnerschaften mit einigen der größten Akteure in der digitalen Vermögensbranche geschmiedet.

Die Kehrtwende, die Fink bei BlackRock macht, hat Bitcoin Glaubwürdigkeit verliehen und signalisiert den wachsenden Wunsch der Wall Street, von einem Markt zu profitieren, der lange als Wilder Westen der Finanzen galt. Durch den Verkauf von Bitcoin in einem kostengünstigen und beliebten börsengehandelten Fonds hat BlackRock es Mainstream-Investoren ermöglicht, Bitcoin so einfach wie Aktien zu kaufen und zu verkaufen. "Wir sehen es als Teil unserer Mission, Wahlmöglichkeiten und Zugang zu bieten", sagte Rob Goldstein, Chief Operating Officer von BlackRock, in einem Interview. "Dies ist ein wichtiges Thema für unsere Kunden."

Auch die Widerstandsfähigkeit von Bitcoin spielte bei dieser Entscheidung eine Rolle. Die kurze Geschichte des Tokens war von Abstürzen geprägt. Doch nach jeder Pleite begann ein neuer Boom-Zyklus, der weitere Investoren anzog. Heute stehen die Bitcoin-Preise wieder auf Rekordniveau und flirtet mit 70.000 Dollar, eine Entwicklung, die vor 16 Monaten undenkbar schien, als die Krypto-Börse FTX spektakulär zusammenbrach. Zu dieser Zeit bewegten sich die Bitcoin-Preise um 16.000 Dollar. Branchenkritiker sagen, sie sind überrascht von BlackRocks Annäherung an Krypto, angesichts des Reputationsrisikos, dem sich das Unternehmen ausgesetzt sieht, indem es seinen Kunden Exposition gegenüber einem so volatilen Vermögenswert bietet. John Reed Stark, ehemaliger Chef der Internet Enforcement-Abteilung der Securities and Exchange Commission, sagte, dass es offensichtlich ist, dass Unternehmen wie BlackRock im Spiel sind, um Gebühren zu kassieren. "Die Ironie ist offensichtlich, denn es soll dezentral sein, aber was ist dezentraler als ein Wall-Street-Gigant, der von jeder möglichen Seite Gebühren kassiert und etwas verkauft, das niemand versteht", sagte er.

BlackRock verdient derzeit im Durchschnitt eine Gebühr von 0,19 % auf Vermögenswerte in seinem Bitcoin-ETF. Der Fonds hat bereits seine Gebührengrenze erreicht, die besagt, dass Anleger im ersten Jahr oder bis zu einem Vermögen von 5 Milliarden Dollar 0,12 % zahlen müssen. Nach dem ersten Jahr wird die Gebühr auf 0,25 % steigen. BlackRock betont, dass es jahrelang die Krypto-Branche studiert hat, um eine Strategie für digitale Vermögenswerte zu entwickeln und seinen Kunden das zu geben, was sie wollen. Und der Wiederaufschwung von Bitcoin nach dem Krypto-Meltdown 2022 gab BlackRock die Überzeugung, an dieser Strategie festzuhalten, so Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

BlackRock verdient auch einen Teil des Verdienstes für die jüngste Rallye bei Bitcoin. Von den neun ETFs, die im Januar Bitcoin halten, führt sein iShares Bitcoin Trust in Sachen Nettomittelzufluss. Tatsächlich ist der ETF der schnellste, der jemals mehr als 10 Milliarden Dollar an Vermögenswerten angezogen hat. Viele Mainstream-Investoren begannen im Juni damit, Bitcoin zu kaufen, als BlackRock in den Wettbewerb um den ersten Fonds eintrat, da die Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Anträgen für ETFs eine nahezu perfekte Bilanz vorweisen kann. Ein Gerichtsurteil, das die SEC zwang, die Bewerbung eines Wettbewerbers zu überdenken, heizte das Feuer zusätzlich an.

Dennis Kelleher, Präsident und CEO von Better Markets, einer Gruppe, die sich für die Aufsicht über den Finanzsektor einsetzt, sagte, es überrascht nicht, dass BlackRock schnell zu einem Marktführer bei Bitcoin wird. "BlackRock hat eine beispiellose Marktdurchdringung mit einem herausragenden Vertriebsnetz und einem Marketing-Giganten", sagte er. "All diese Merkmale bieten Main-Street-Investoren eine falsche Sicherheit."

BlackRocks Blick auf Krypto unterscheidet sich deutlich von dem von Vanguard, seinem größten Konkurrenten. Gegründet von dem legendären Investor Jack Bogle, hat Vanguard gesagt, dass es keine Pläne gibt, einen Bitcoin-ETF zu schaffen, und auf seiner Handelsplattform keine kryptobezogenen Produkte anbietet. Die Vermögensverwaltungsgesellschaft, die mehr als 8,7 Billionen Dollar an Vermögen verwaltet, nannte Bitcoin in einem kürzlich veröffentlichten Blogbeitrag "eher eine Spekulation als eine Investition".

Neben dem Bitcoin-ETF hat BlackRock Partnerschaften mit einigen der größten Akteure der Kryptowelt geschlossen. Es hält eine Minderheitsbeteiligung am Stablecoin-Unternehmen Circle Internet Financial und verwaltet mehr als 25 Milliarden Dollar an Reserven, die den USD Coin von Circle in einem staatlichen Geldmarktfonds sichern. BlackRock hat auch mit der Kryptobörse Coinbase Global zusammengearbeitet, um den Benutzern der Aladdin-Softwareplattform des Vermögensverwalters einen direkten Zugang zu Krypto zu ermöglichen, indem es eine Integration mit der institutionellen Abteilung von Coinbase einführt. BlackRock verwaltet zudem einen privaten Bitcoin-Trust für professionelle Kunden. Die Mehrheit der Kunden des Trusts, der bereits mehr als 250 Millionen Dollar an Vermögen angezogen hatte, hat ihr Geld mittlerweile in den neuen ETF verlagert, so Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

BlackRocks Annäherung an Bitcoin erfolgte schrittweise. Während der Pandemie hat Rick Rieder, der Chief Investment Officer für globale Festverzinsliche bei BlackRock, in seinen Fonds begonnen, in Bitcoin-Futures zu investieren. Robbie Mitchnick, Leiter der Abteilung für digitale Vermögenswerte bei BlackRock, half ebenfalls dabei, Fink zu einem Bitcoin-Anhänger zu machen, so Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. 2022 war das Jahr, in dem Finks Haltung zu digitalen Vermögenswerten sichtbar zu ändern begann. In einem April-Konferenzanruf in diesem Jahr sagte er, dass seine Firma den Kryptosektor umfassend studiert habe und ein erhöhtes Interesse von Kunden feststelle.

Im selben Monat investierte BlackRock in Circle's 400-Millionen-Finanzierungsrunde und im Sommer brachte BlackRock still und heimlich den privaten Trust auf den Markt - sein erstes Spot-Bitcoin-Produkt für institutionelle Kunden in den USA. Das Unternehmen hat den Fonds mit eigenem Geld kapitalisiert und ihn mit externen Investoren erweitert. Auch an der Partnerschaft mit Coinbase, die institutionellen Kunden, die Bitcoin auf der Kryptobörse besitzen, den Zugang zu Aladdin, der Suite von Software-Tools des Vermögensverwalters, ermöglicht, arbeitete BlackRock lange im Hintergrund. Heute nutzt BlackRock Coinbase als Depotbank für seinen Spot-Bitcoin-ETF.

BlackRocks Krypto-Ambitionen gehen heute über Bitcoin hinaus. Das Vermögensverwaltungsunternehmen hat einen Antrag bei der SEC gestellt, um einen ETF auf Ether, die zweitgrößte Kryptowährung nach Bitcoin und den hauseigenen Token auf der Ethereum-Blockchain, aufzulegen. Die Aufsichtsbehörde hat bis Mai Zeit, über mehrere solcher Anträge zu entscheiden.

