Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >

Jordan Belfort, der ehemalige Börsenmakler, bekannt als „The Wolf of Wall Street“, teilte seine Ansichten über Bitcoins (CRYPTO: BTC) 70% Drawdown und den Zustand des Kryptowährungsmarktes. Bitcoin keine Absicherung gegen Inflation In einem kürzlichen Interview mit Yahoo Finance’s The Crypto Mile, sagte Belfort, dass Bitcoin in seinem derzeitigen Zustand weit davon entfernt sei, eine Absicherung gegen Inflation zu sein. "Es gibt… Hier weiterlesen