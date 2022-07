Bitcoin: Das Vertrauen verschwindet nicht!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Es war nur ein kurzer Ausflug in Richtung Norden, welchen der Bitcoin zum Wochenende antrat. Jener beförderte den Kurs der Digitalwährung am Montag bis auf rund 22.400 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit rund einem Monat. Den Abwärtstrend konnten die Käufer damit aber nicht nachhaltig überwinden, denn aktuell geht es bereits wieder in die Tiefe und das in… Hier weiterlesen