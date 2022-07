Bitcoin: Umwandlung von Methanemissionen in Bitcoin-Mining!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Ark Investment Management Gründerin und Chief Investment Officer Cathie Wood hat neue Forschungsergebnisse veröffentlicht, die erklären, wie Bitcoin (CRYPTO: BTC) möglicherweise Methanemissionen in Bitcoin-Mining umwandeln kann, das "turbocharge" Strom aus Solarenergie erzeugen kann. In einem Tweet vom Montag machte Wood auf eine Reihe von Tweets des Ark-Forschungsanalysten Sam Korus aufmerksam, in denen er die Rolle des Bitcoin-Minings bei der Verringerung schädlicher Emissionen darlegte. Wichtige Forschungsergebnisse… Hier weiterlesen