Bitcoin: Über der Marke von 23.000 Dollar!

Bitcoin (CRYPTO: BTC), die älteste Kryptowährung der Welt, verzeichnete am Donnerstag Verluste, konnte sich aber dennoch über der Marke von 23.000 Dollar halten. Dagegen setzte Ethereum (CRYPTO: ETH), die am zweithöchsten bewertete Kryptowährung, ihre Hausse fort und hielt sich den zweiten Tag in Folge über der 1.600-Dollar-Marke. Andere beliebte Krypto-Münzen, darunter Solana (CRYPTO: SOL) und Dogecoin (CRYPTO: DOGE), verzeichneten heute… Hier weiterlesen