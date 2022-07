Bitcoin: Stabilisierung in Sicht?

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Bitcoin und andere bedeutende Kryptowährungen sind am Mittwoch angestiegen und haben die unerwartet hohe Inflation abgefangen, während die globale Marktkapitalisierung der Kryptowährungen um 4,6 % auf 902,7 Mrd. US-Dollar zunahm. 9,1 % Steigung des Verbraucherpreisindex´s Die Inflation in den USA ist im Juni unerwartet stark gestiegen, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Daten zu entnehmen ist. Der Verbraucherpreisindex (VPI) erhöhte… Hier weiterlesen