Bitcoin: Riesen Wal verschiebt seine gesamten BTC-Bestände zu Coinbase!

Der drittgrößte Bitcoin-Wal hat seit 2019 207.000 Bitcoin angehäuft. Die Wallet-Adresse des Wals hat seine Gelder zu Coinbase verschoben. In den letzten drei Tagen hat der Wal 132.881,88 Bitcoin zu Coinbase verschoben, wie Crypto Potato berichtet. Die verbleibenden 29.235,28 Bitcoin des Wals wurden am Donnerstag zu Coinbase transferiert. In den letzten Tagen hat der Bitcoin auch wieder ein Preisniveau von… Hier weiterlesen