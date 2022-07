Bitcoin: Rekordzuflüsse von 51 Millionen Dollar in einer Woche!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



In seinem jüngsten Digital Asset Fund Flows Weekly Report stellte CoinShares fest, dass Short-Bitcoin-Fonds in der Woche zum 1. Juli einen Rekordzufluss von 51 Millionen US-Dollar verzeichneten. Die Zuflüsse in Short-Bitcoin-Fonds machten mit insgesamt 64 Millionen Dollar einen Großteil der wöchentlichen Zuflüsse aus. Investoren stocken Long-Positionen auf Ethereum (CRYPTO: ETH) Anlageprodukte verzeichneten Zuflüsse im Wert von 4,9 Millionen Dollar, während… Hier weiterlesen