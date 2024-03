Bitcoin-Rekordjagd geht weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rekordjagd des Bitcoin setzt sich fort. Am Mittwoch kostete die Ur-Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp bis zu 73 679 US-Dollar und damit so viel wie nie zuvor. Der Rekord vom Vortag wurde um etwa 600 Dollar übertroffen. Zuletzt notierte der Kurs allerdings etwa 1000 Dollar niedriger. Andere Digitalwerte legten ebenfalls weiter zu. Der Marktwert aller knapp 13 300 Kryptowährungen beträgt laut dem Portal Coingecko knapp 2,9 Billionen Dollar.

Fachleute erklärten die Kursrally vor allem mit der hohen Nachfrage der neuen ETF-Anbieter. Seit Januar ist es Anlegern in den USA möglich, spezielle Indexfonds zu erwerben und damit indirekt in Bitcoin zu investieren. Weil die dadurch generierte Nachfrage deutlich höher liegt als das Angebot neuer Bitcoins, steigen die Kurse. Allein in diesem Jahr hat der Bitcoin um rund 70 Prozent zugelegt. Auf Jahressicht sind es etwa 200 Prozent, was einer Verdreifachung entspricht.

Die Kurszuwächse kommen jedoch unter deutlichen Schwankungen zustande, für die der Bitcoin schon länger bekannt ist. Auch in den vergangenen Tagen war der Kurs nach Anstiegen mehrfach eingebrochen, im Trend allerdings weiter gestiegen. Experten wie Timo Emden von Emden Research erklären solche Einbrüche häufig mit Gewinnmitnahmen. Für viele Anleger dürften derart immense Kursschwankungen aber eine Herausforderung sein./bgf/jkr/jha/