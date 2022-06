Bitcoin: Panik – warum der Kurs einbricht und was für Sie jetzt wichtig ist!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >

Schauen Sie sich einmal diese Zahlen zum Bitcoin an: Zeitpunkt Bitcoin-Wert Anfang Juni 2019 7.753 US-Dollar Anfang Juni 2020 8.899 US-Dollar Anfang Juni 2021 39.017 US-Dollar 14. Juni 2022 21.909 US-Dollar Sie merken: Nach dem gigantischen Kursaufschwung des Bitcoins in 2021 ging es für die Cyberwährung zuletzt massiv abwärts. Allein in den letzten sieben Tagen verlor der Bitcoin gegenüber… Hier weiterlesen