Bitcoin: Mining-Betrieb wegen Hitzewelle eingestellt!

Die in Texas ansässigen Bitcoin (CRYPTO: BTC)-Schürfer haben auf eine Aufforderung des The Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) reagiert und den Betrieb am Montag eingestellt. Stromnetz erreicht Belastungsgrenze Nahezu alle Bitcoin-Miner im Bundesstaat haben angesichts der anhaltenden Hitzewelle, die das texanische Stromnetz an die Belastungsgrenze gebracht hat, den Betrieb eingestellt, berichtet Bloomberg. Über 1.000 Megawatt an Mining-Last wurden bereits… Hier weiterlesen